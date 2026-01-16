Dejen de soñar, Antoine Griezmann no llegará al Monterrey

Enrique Gómez

Basta de soñar con la llegada de Antoine Griezmann a la Liga MX. No va a suceder.

Aunque su nombre ha sonado dos veces en los últimos seis meses para llegar a Rayados, no existe un interés realista del club mexicano para fichar al delantero francés, al menos no para este Clausura 2026.

El costo por traer al seleccionado de 34 años y el pago de su sueldo no es asequible ni siquiera para uno de los clubes más acaudalados del futbol mexicano y el más comprador de los últimos años.

En palabras recogidas por Récord, el propio presidente de la institución, José Antonio Noriega, admitió que, aunque en el pasado han “traído jugadores de jerarquía” el club no está en la situación de fichar al delantero del Atlético de Madrid, quien tiene contrato de hasta 2027 y un valor de mercado estimado en 11 millones de euros.

“En este momento estamos muy claros, y por eso contratamos jóvenes, no estamos en un momento para traer a un jugador de 34 años que es referente, qué bueno que pudiera estar, pero la noticia es totalmente falsa”, sentenció el directivo, quien hace justamente un año firmó la gran bomba de la Liga MX al contratar a Sergio Ramos, quien solo estuvo durante 2025 en el club y ahora no tiene equipo.

Griezmann, exjugador del Barcelona, también fue vinculado con Monterrey en el verano pasado, pero si en aquel momento la sola idea parecía demasiado alocada, ahora está oficialmente descartada.

El campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 lleva 10 goles en la presente temporada y si a eso le sumamos los 16 que hizo la campaña pasada con el Atlético de Madrid y su renovación más o menos reciente, queda claro que sigue siendo una estrella en Europa y por lo tanto, una opción casi imposible para la Liga MX.