Sergio Ramos, listo para abrir la billetera y comprar al Sevilla

Redacción FOX Deportes

Sergio Ramos, quien se encuentra aún sin equipo profesional con el que pueda continuar su carrera profesional luego de haber quedado desligado de Rayados de Monterrey, ha dado un paso importante en un proyecto personal.

El exjugador del Real Madrid arribó este jueves 15 de enero a la ciudad de Sevilla con la firme intención de negociar la posible compra del club hispalense.

Ramos, acompañado de su abogado, tiene toda la intención de poder hacer historia y devolver al equipo rojiblanco a los primeros planos del futbol español y de Europa.

De acuerdo a versiones de la prensa española, Ramos, junto a un fondo de inversionistas, estarían dispuestos a poner sobre la mesa 400 millones de euros para adquirir al club.

Cabe destacar que Sergio Ramos no es el único postor para hacerse del Sevilla. Él, como representante, competirá con un fondo extranjero y contra la dupla empresarial conformada por Antonio Lappi y Fede Quintero.

Una vez presentada su oferta, Sergio Ramos tendrá que esperar para conocer la decisión final sobre el equipo sevillano.