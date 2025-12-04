Honestamente, ¿extrañaremos a Sergio Ramos en la Liga MX?

Enrique Gómez

Un partido o máximo tres para terminar la etapa de Sergio Ramos en la Liga MX, pero, ¿se le extrañará?

Hay dos cosas muy claras en torno al presente del español con el Monterrey:

1. No renovará su contrato

2. Desea fuertemente irse con un campeonato

Previo a la semifinal de vuelta contra Toluca, donde Rayados se presenta con ventaja tras la victoria 1-0 en el partido de ida en el Estadio BBVA, Sergio Ramos está categorizado como el segundo mejor defensa central de todo el Apertura 2025, pues tan solo es superado por Luis Romo (de las eliminados de Chivas), quien este torneo sorprendió a todos al ubicarse como zaguero de área y hacerlo de manera excelente.

La Inteligencia Artificial de la plataforma Comparisonator le asigna un índex de 208 al futbolista de 39 años, luego de sintetizar su rendimiento en defensa, ataque, duelos ganados y pases acertados. De esta manera se le ubica como uno de los mejores futbolistas de la temporada en el futbol mexicano.

Lo curioso es que, al margen de su desempeño individual, Ramos no ha podido darle orden a la zona baja del Monterrey. De hecho, el equipo de Domenec Torrent terminó la fase regular del Apertura 2025 con 29 goles en contra, la peor cuota de entre todos los equipos que clasificaron a la Liguilla.

Es más, Rayados tuvo la quinta defensa más goleada del certamen, un reporte penoso para el departamento que comanda el que para muchos es uno de los mejores defensas en la historia del futbol.

¿Será que por esto Rayados no quiso hacer el esfuerzo de renovar a Ramos por esto? Se sabe que el español es muy feliz en México y que tenía la intención de continuar en Rayados, pero con una mejor de sueldo que no llegó por parte de la institución, que solo le pagará el año de contrato acordado para este 2025.

Ramos tiene 30 partidos con Rayados y un total de siete goles, ¿podrá llegar a 33 compromisos y pelear por el título de la Liga MX antes de que termine el encanto de verlo en la Primera División del futbol mexicano?