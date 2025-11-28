Decisión tomada: Sergio Ramos se va del Monterrey

Enrique Gómez

Vaya mal momento para enterarse que Sergio Ramos ha decidido marcharse del Monterrey.

De cara al partido de vuelta por los cuartos de final contra el América, ha salido a la luz que el defensa español no continuará con el equipo regiomontano, por más de que hace unos días el presidente de la institución había reconocido que se encontraba en pláticas para efectuar la renovación del defensa.

En el programa El Chiringuito se reveló la noticia que seguramente decepcionará a muchos aficionados.

¿Será que no hubo un acuerdo económico entre Rayados y Ramos? Hay pistas de que esta podría ser la razón, pues el periodista de Juanfe Sanz aclaró que el jugador está “enamorado” del club, es decir, podría pensar que el zaguero tendría toda la intención de continuar a cambio de un mejor contrato.

“Sergio Ramos ha decidido poner fin a su etapa en Rayados de Monterrey. Ha tomado la decisión de marcharse de México. Me dicen que está enamorado de la ciudad y de la afición y que tiene como objetivo levantar un título con Rayados en estos playoffs, pero quiere emprender una nueva etapa deportiva y no piensa retirarse”, informó el periodista en torneo al futbolista de 39 años.

Eso sí, Ramos tiene claro que no quiere marcharse de la institución sin ganar título y aunque seguramente esta noticia desanimará al plantel regiomontano, al menos sabrán que el defensa español pondrá todo de su parte para que el equipo levante el trofeo en este Apertura 2025, pues será la última oportunidad que tenga. Por lo pronto, Rayados lleva ventaja de 2-0 en la serie de cuartos de final contra las Águilas.

El exjugador del Real Madrid y campeón del mundo con España acumula 30 partidos y siete goles desde que llegó al Monterrey por un contrato que abarcaba todo el 2025.