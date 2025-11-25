La I.A. ha hablado: Luis Romo es mejor defensa que Sergio Ramos

Enrique Gómez

Siempre ha sido un jugador cumplidor, pero con Chivas está convertido en una estrella de la Liga MX.

Como defensa central, Luis Romo está mejor rankeado que el mismo Sergio Ramos. No es una opinión ni una exaltación nacionalista, es la misma Inteligencia Artificial hablándonos a través de Comparisonator.

De acuerdo con esta plataforma, el zaguero del Guadalajara (sí, con el ‘Rebaño’ de Gabriel Milito juega como central y ahí ha explotado todas sus virtudes) es el mejor futbolista en esa posición en toda la temporada del futbol mexicano, pues tiene un índex de 233 (20 puntos más que el histórico defensa español que está brillando con el Monterrey), gracias a su desempeño en ataque, defensa, pases y en duelos.

Luis Romo en las últimas tres temporadas dentro del futbol mexicano:

Temporada 2023/24:

· 9° mejor mediocentro de la Liga MX *

· 176 de índex

· Rayados y Cruz Azul

Temporada 2024/25:

· 9° mejor mediocentro de la Liga MX

· 177 de índex

· Cruz Azul y Chivas

Apertura 2025:

· Mejor defensa central de la Liga MX

· 233 de índex

· Chivas

El crecimiento que tuvo el equipo rojiblanco en este torneo está fuera de cualquiera comparación. Pasó de compartir el último lugar de la tabla de posiciones y arrebatar un lugar entre los seis primeros de la tabla, es decir, un lugar en los cuartos de final, además llega a los cuartos de final con una confianza única gracias a sus siete victorias en los últimos ocho partidos de la fase regular del torneo.

La mejora de Chivas parece ir de la mano con la capitanía de Romo, que salvo el partido anterior, el cual se perdió por suspensión, portó la banda en los últimos nueve encuentros del torneo.

Individual y colectivamente, el equipo rojiblanco está a un gran nivel en la Liga MX y para muestra, el propio jugador oriundo de Sinaloa, simplemente el mejor defensa del momento en México.