Murió Xabier Azkargorta y Chivas lo recordó con mucho respeto

El entrenador español Xabier Azkargorta, que dirigió a las Chivas en la Liga MX, al Espanyol de Barcelona entre 1983 y 1986 y llevó a la selección de Bolivia al Mundial de 1994, murió a los 72 años en el país sudamericano.

En España, dirigió al Nàstic (1982-1983), Espanyol (1983-1986), Sevilla (1987-1989) y Tenerife (1989-1991). En el cuadro blanquiazul es muy recordado. "Lamentamos comunicar que nos ha dejado Xabier Azkargorta. Con 134, se convirtió en el séptimo técnico con más partidos en la historia del club", informó el Espanyol de Barcelona.

Chivas también se pronunció respecto al fallecimiento del estratega:

El Club Deportivo Guadalajara lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Xabier Azkargorta, quien fuera director técnico de nuestro equipo en 2005.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos en estos momentos difíciles.

La muestras de cariño y respeto se han sucedido en todos los equipos españoles en los que ha estado. El Tenerife, de hecho, recordó que Azkargorta fue clave en la permanencia y anunció que este sábado, durante el partido contra el Celta B, se guardará "un minuto de silencio en su memoria".

Más allá de su carrera en los banquillos en España, Azkargorta llevó a la selección absoluta de Bolivia a disputar su único Mundial en 1994. También dirigió a la selección de Chile. Lejos de las fronteras españoles, entrenó al Yokohama Marinos japonés (1997-98), a las Chivas de México (2005) y varios equipos bolivianos.

Con el Guadalajara, Azkargorta solo dirigió 12 partidos durante el Apertura 2005; dos triunfos, cinco empates y cinco derrotas.