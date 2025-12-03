Rayados tiene la punta del pie en la final

Héctor Cantú

Rayados de Monterrey ha hecho lo que necesitaba en el juego de ida de las semifinales, luego de golear por la mínima diferencia al actual campeón, los Diablos Rojos del Toluca.

El equipo regio se presentó en casa con el deseo de llevarse una ventaja un poco más cómoda, y aunque algunos tramos del encuentro fueron incómodos, el cuadro de la Sultana logró arañar unnima ventaja.

Toluca tuvo una de sus peores actuaciones de los últimos meses, donde convivieron el mal olfato goleador y algunos errores cruciales en la banda derecha, donde Rayados de Monterrey mostró señorío futbolístico y la relación estrecha con la suerte.

Así se gestó el espacio por la banda derecha donde un centro al corazón del área se terminó por convertir en el gol de la diferencia.

Dentro del área apareció Germán Berterame para, con un movimiento antinatural, logró desviar la pelota rumbo a las redes del equipo rival.

'Golazo de Mundial' de Germán Berterame

Aunque con el poderío que ha mostrado Toluca en los partidos anteriores este resultado parecería ser insuficiente, el cuadro regio se aferra a ese gol para protagonizar la gran e inesperada remontada para sacudirse la presencia del local.

El próximo partido se desarrollará el próximo sábado en casa de los Diablos Rojos del Toluca donde se vivirá un auténtico infierno.