Cuando nadie lo esperaba, Monterrey eliminó al América y está en semifinales

Enrique Gómez

Cuando América había remontado la eliminatoria y ya se sentía clasificado, Monterrey anotó en tiempo de compensación y arrebató el boleto a las semifinales del Apertura 2025.

Sí, las Águilas fueron mejores durante prácticamente todo el partido, pero en el mismo instante en que empezaron a confiarse, a sentir que su mística se había impuesto y que el trabajo se había completado, Rayados encontró lo único que necesitaba para sentenciar la serie: un gol solitario.

Pese a la derrota 2-1, el marcador global fue de 3-2 en favor de Rayados, que seguirá adelante en busca de su primer título desde el Apertura 2019.

Así fueron los goles de este partido disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes:

· 1-0 (30’): Golazo de Alejandro Zendejas. Desde lejos, puso el balón pegado a primer poste

· 2-0 (59’): Raúl Zúñiga se barrió a segundo poste e impactó la corta diagonal de Zendejas

· 2-1 (90’+3): Germán Berterame remató solo en el área y tomó a contrapié al arquero

90' ⏱️ | América 2-1 Monterrey |



¡TERMINA EL PARTIDO Y ESTAMOS EN LA SEMIFINAL!🔥¡EL CORAZÓN DE ESTE EQUIPO, EL CORAZÓN DE NUESTRA GENTE!🔵⚪



¡VAMOOOOOS!🗣️ @CervezaTecate pic.twitter.com/SRWGLsPTba — Rayados (@Rayados) November 30, 2025

Ya nadie esperaba un cambio en el guion en la serie. La expulsión de Jorge Rodríguez al 84’, la frustración que mostraron jugadores como Luis Reyes y Sergio Canales en forma de patadas, además del rostro resignado de Sergio Ramos y la afición americanista extasiada, estaban ambientando a la perfección la clasificación de las Águilas. Hasta dio la impresión de que Berterame no supo cómo festejar y los americanistas, cómo reaccionar.

Giro de trama totalmente inesperado, sobre todo por cómo jugaron ambos equipos esta noche.

Es el fin de una época: América, que había jugado cada final desde el Apertura 2023 y cada semifinal desde el Clausura 2022, ha quedado fuera y ahora la gloria será de algún otro club de la Liga MX.

Con un jugador menos y con toda la película en contra, Monterrey se convirtió en el primer clasificado a las semifinales de la Liga MX y con esto, se alarga la despedida de Sergio Ramos del futbol mexicano.