André Jardine considera que América no es favorito ante Monterrey en cuartos de final

Redacción FOX Deportes

André Jardine, entrenador del América, descartó este martes que su equipo sea favorito sobre el Monterrey del español Sergio Ramos en los cuartos de final del torneo Apertura.

"No podemos decir que somos favoritos, Monterrey es un equipo con grandes jugadores como Sergio Ramos y Sergio Canales, además tiene un excelente cuerpo técnico que encabeza Torrent. Será un partido entre dos equipos de jerarquía en un campo complicado", afirmó el técnico.

Se entrena y después se viaja a Monterrey. 😎👌

Jardine se refirió al encuentro de ida de los cuartos de final de la Liga MX en el que sus ‘Águilas’ visitarán al Monterrey que dirige el español DomenecTorrent, equipo ante el que tendrán que emplearse al máximo si quieren avanzar a las semifinales del torneo mexicano.

"Al Monterrey lo respetamos como rival, pero nosotros somos fuertes en liguilla, estamos acostumbrados a este tipo de partidos y debemos hacerlo sentir. Vamos a necesitar de toda nuestra exigencia y 'hambre' que tenemos para traer un buen resultado de una cancha hermosa que seguramente estará llena", señaló.

Pintemos nuestro estadio de amarillo, ¡tenemos que luchar juntos! 👊

André Jardine también negó que su equipo tenga ventaja sobre Monterrey por acumular tres títulos y una final perdida en los recientes cuatro torneos de la Liga MX.

"El pasado no te garantiza nada. Tenemos buenos recuerdos de las liguillas anteriores, pero eso no pesa ahora. Debemos mostrar nuestra mejor versión, estar concentrados. Mirar al frente da angustia de lo que está por venir, así que debemos centrarnos en el presente y no nos preocupamos por el mañana", concluyó.