Horarios insólitos para los cuartos de final de la Liga MX

Karla Villegas Gama

Los cuartos de final de la Liga MX ya tienen horario, aunque por cuestiones de seguridad los partidos se jugarán de forma distinta.

Usualmente dos de las series se disputan en miércoles-sábado y las dos restantes en jueves-domingo; sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha pedido que no se programen los encuentros de vuelta de Cruz Azul y América el mismo día.

¿Cuándo se juegan los partidos de ida?

Miércoles 26: Juárez-Toluca, 19:00 (20:00 ET/17:00 PT)

Miércoles 26: Monterrey-América, 21:05 (22:05 ET/19:05 PT)

Miércoles 26: Xolos-Tigres, 23:00 (00:00 ET/21:00 PT)

Jueves 27: Chivas-Cruz Azul, 20:07 (21:07 ET/18:00 PT)

¿Cuándo se juegan los partidos de vuelta?

Sábado 29: América-Monterrey, 17:00 (18:00 ET/15:00 PT)

Sábado 29: Toluca- Juárez, 19:05 (20:05 ET/17:05 PT)

Sábado 29: Tigres-Xolos, 21:10 (22:10 ET/19:10 PT)

Domingo 30: Cruz Azul-Chivas, 19:00 (20:00 ET/17:00 PT)

¿Por qué se ajustaron los horarios?

La Liga MX informó que el cambio en el procedimiento está fundamentado en “el Artículo 17 del Reglamento de Competencia de la Temporada 2025-2026”, que establece expresamente que tiene “la facultad para poder reprogramar los partidos en caso de contingencia, causa de fuerza mayor y/o justificaciones que la propia Liga MX determine”.

Ante la recomendación de la SSC-CDMX, la competencia reitera que “la seguridad de los asistentes a los estadios” tiene la máxima prioridad.