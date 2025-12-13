Antoine Griezmann tiene sed de títulos esta temporada con Atlético de Madrid

Redacción FOX Deportes

Antoine Griezmann, autor del tanto de la victoria de Atlético ante Valencia, declaró en conferencia de prensa que cuando le hablan de futuro lo que quiere es "ganar un título con el Atlético" este año y "seguir ayudando al equipo" cuando le toque. Atlético volvió a la senda del triunfo en La Liga

"Lo que quiero es ganar un título con el equipo esta temporada. Me quedan meses y lo que quiero es estar bien física y mentalmente y ayudar como hoy al equipo cuando me toque", explicó.

"Sé que los minutos que me de el entrenador lo voy a intentar hacer lo mejor posible. A veces me va a tocar, como hoy, meter un gol, y, a veces, como en Bilbao, no voy a tocar un balón. Tengo que aceptar que va a ser así", añadió.

Sobre el golazo que significó la victoria y los tres puntos para el Atlético, Griezmann declaró: "Marc (Pubill) me vio y sé que es un jugador que me puede poner la pelota. La pierdo de vista, intento levantar el pie y me la encuentro. No lo pensé y rematé el balón a gol. Es un poco de suerte. El control me permitió ponerme en el mejor momento para golpear".