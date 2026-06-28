Antoine Griezmann ya viste de morado; así fue presentado con Orlando City

Héctor Cantú

De manera oficial, Antoine Griezmann ha sido presentado con el Orlando City de la Major League Soccer a unos días de que arranquen los cuartos de final en la Copa del Mundo.

El equipo de la Florida había organizado un evento especial unas horas atrás para conmemorar los dos años de la llegada de Kaka, el brasileño que hizo historia con los leones.

The Griezmann Era in Orlando begins now ✂️ pic.twitter.com/1y50zdcrvY — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) July 7, 2026

Ahora, han pintado todo un auditorio de morado para dar la bienvenida al goleador francés que llega con la intención imborrable de hacer historia y dejar su huella goleadora en el equipo morado.

A través de un par de videos, el equipo morado dio la bienvenida al goleador francés quien vestirá el dorsal 7 en el equipo de la Florida.

“Muchas gracias a todos por venir. Estoy orgullo so de llevar esta camiseta y con muchas ganas de empezar la temporada. El grupo es fantástico, jugadores de gran nivel y gran corazón, me han recibido muy bien uy me siento en casa”, aseguró el francés.

Sobre su fichaje, Griezmann, aseguró que el llegar a Estados Unidos es un sueño cumplido, pues se sabe que en el pasado había hecho viajes hasta de 24 horas para ver partidos de la NBA y la NFL.

“El hecho de que Ricardo viajara hasta Madrid, me llegó al corazón. Fue una negociación muy buena y de inmediato me dieron ganas de venir. Así le dije a mi hermana que hiciera todo lo posible por que pudiera venir”, agregó.

Griezmann debutará el próximo 22 de julio ante San Jose Earthquakes, en el regreso del equipo morado a la temporada regular ante el parón por el Mundial.