Antoine Griezmann lamentó las ocasiones que tuvo ante Arsenal en la Champions League

Redacción FOX Deportes

Antoine Griezmann lamentó después el empate entre Atlético y Arsenal en la ida de las semifinales de la Champions League, las “tres” ocasiones que falló durante el encuentro.

“Tuve tres. Una pena que no pude tocar la red. A la vuelta, seguro. Hicimos un gran trabajo todos y quedarnos con el segundo tiempo para ir ahí. Es mi gran ilusión llegar a la final, me preparo mucho para este partido, para el que viene en Londres y ojalá podamos ir a la final”, declaró al término del encuentro.

“Yo creo que nuestra segunda parte fue mucho mejor a nivel de intensidad, de presionar mejor colocados y es la forma para seguir en el partido de allí. Va a ser un bonito partido para jugarlo, para los que estén en casa y en el estadio sufriendo, pero es lo bonito del fútbol”, declaró.

Atlético recibió el 0-1 antes del descanso. “Esos minutos al final del primer tiempo justo antes de entrar al descanso duelen, pero hicimos dos o tres arreglos tácticamente para presionar mejor, bascular mejor y esa ha sido la diferencia. Y nuestra gente nos ha empujado”, afirmó.