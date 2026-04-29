Atlético y Arsenal dejaron el boleto a la final de la Champions League en el aire

Oscar Sandoval

Atlético de Madrid y Arsenal empataron a un gol en la ida de semifinales de la Champions League y decidirán al finalista en el partido de vuelta. Los ‘Gunners’ pegaron primero, pero los rojiblancos respondieron y pudieron salir con ventaja, pero no tuvieron puntería.

Concluye el encuentro con tablas en el marcador. pic.twitter.com/vHO7tu8F2p — Atlético de Madrid (@Atleti) April 29, 2026

Nada para nadie tras los primeros 90 minutos de una eliminatoria que se jugó como una partida de ajedrez, aún así no faltaron emociones porque los dos equipos dispusieron de opciones para ganar el partido.

Julián Alvarez tuvo la primera ocasión importante a los 13 minutos, sin embargo, David Rayo sacó la mano y evitó que el balón terminara en las redes. Arsenal respondió y poco a poco tomó la manija del partido, la primera parte llegaba a su final cuando finalmente se adelantó en el marcador.

We battled toe-to-toe.



A chance to finish the job at home in N5 ✊ pic.twitter.com/RfD8mLQdhn — Arsenal (@Arsenal) April 29, 2026

David Hancko cometió un penal sobre Viktor Gyökeres quien marcó el 1-0 a los 44 minutos, un golpe a favor de los visitantes que tenían en la bolsa el resultado que deseaban para obligar a los ‘Colchoneros’ a dar pasos hacia adelante en busca del empate.

Atlético vivió sus mejores minutos en el inicio de la segunda parte, dominó a su rival, empató el duelo con un penal cobrado por ‘La Araña’ al 56 y tuvo al menos tres opciones para darle vuelta al marcador, pero el travesaño y Raya ahogaron el grito de gol.

El VAR anuló un penal para Arsenal cerca del final cuando el conjunto londinense presionaba por llevarse la victoria, pero los ‘Colchoneros’ no pusieron en riesgo el resultado y dieron por bueno un empate que deja la eliminatoria abierta para la vuelta.