Comenzó la era de Robert Lewandowski en el Chicago Fire

Redacción FOX Deportes

Robert Lewandowski comenzó oficialmente su aventura en la MLS tras presentarse en las instalaciones del Chicago Fire, equipo con el que afrontará un nuevo reto después de una exitosa trayectoria en el futbol europeo.

El delantero polaco disputó sus últimas cuatro temporadas con el Barcelona, poniendo fin a una carrera en Europa que también incluyó un exitoso paso por el Borussia Dortmund y el Bayern Munich.

Lewandowski llegó a un acuerdo con el Chicago Fire en junio y firmó un contrato que lo vincula con el club hasta la temporada 2027/28.

A su llegada a la ciudad deportiva, el atacante fue recibido por el entrenador Gregg Berhalter.