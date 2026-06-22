Robert Lewandowski, un consagrado más en las filas de la MLS

Redacción FOX Deportes

Robert Lewandowski estaría por alcanzar uno de los movimientos más mediáticos y relevantes en la historia de la MLS. El legendario delantero polaco se convertiría en las próximas horas en nuevo refuerzo del Chicago Fire.

El atacante europeo está por firmar un contrato por dos temporadas para sumarse al plantel como su nuevo jugador franquicia. El director técnico Gregg Berhalter habría sido el principal impulsor de las negociaciones para convencer al goleador.

🚨💣 EXCLUSIVE: Robert Lewandowski to Chicago Fire, HERE WE GO! 🇺🇸



The Polish striker has agreed to join Chicago Fire after visiting the club and city two weeks ago.



Lewandowski will sign early next week, ready for new chapter in MLS.



Big move. 🔥🇵🇱 pic.twitter.com/JEKnCYyqRm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2026

Según información difundida por el periodista Fabrizio Romano, el experimentado artillero ya habría llegado a un acuerdo definitivo con el club de Illinois. Este nuevo paso en su carrera se daría tras concluir formalmente su ciclo en las filas del Barcelona.

Con su llegada, emularía los pasos de grandes figuras mundiales que jugaron en el club, como Jorge Campos, Bastian Schweinsteiger, Cuauhtémoc Blanco y Xherdan Shaqiri.

A sus 37 años, el 'bombardero polaco' asumiría el reto de comandar la ofensiva y elevar el nivel competitivo. Este fichaje promete revolucionar la Conferencia Este y acaparar los reflectores de toda la MLS.