Las dos ligas que compiten contra la MLS por Robert Lewandowski

Héctor Cantú

El futuro de Robert Lewandowski es totalmente incierto luego de que pusiera fin a su etapa como jugador del Barcelona.

Sin presencia en el Mundial que está por arrancar, Robert ahora tiene sobre la mesa algunas opciones para continuar su futuro.

Las curiosidades detrás de los 101 goles de Robert Lewandowski

Aunque en un inicio parecía que su llegada a la MLS era inminente, en los últimos días han aparecido dos ligas que también estarían interesadas en hacerse de los servicios del delantero polaco.

En la Premier League, el Manchester United estaría valorando la posible incorporación de Robert por una temporada con opción a una segunda. Sin embargo, la edad juega en contra para los Red Devils que aún trabajan para consolidar su proyecto de cara a la siguiente temporada.

La Saudi Pro League es otra de las ligas importantes que ha mostrado sumo interés en Robert. En los últimos años, diferentes estrellas y referentes mundiales han llegado para quedarse en el futbol saudí.

Finalmente, la MLS también puja por Robert que ha tenido acercamientos serios con el Chicago Fire de cara al siguiente ciclo. ‘El Fire’ ya ha recibido en el pasado a grandes figuras mundiales y por ahora parece ser la liga perfecta para que la firma goleadora de Robert Lewandowski siga vigente.