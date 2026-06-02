Publicación: jueves 11 de junio de 2026

Héctor Cantú

Las dos ligas que compiten contra la MLS por Robert Lewandowski

El goleador polaco tiene opciones para continuar con su futuro

El futuro de Robert Lewandowski es totalmente incierto luego de que pusiera fin a su etapa como jugador del Barcelona.

Sin presencia en el Mundial que está por arrancar, Robert ahora tiene sobre la mesa algunas opciones para continuar su futuro.

Las curiosidades detrás de los 101 goles de Robert Lewandowski

Su mejor temporada fue la 2024-2025 donde marcó 42 goles, superando en 9 el registro logrado en 2022-2023
La zona donde marcó la mayor cantidad de goles fue en el costado inferior del arco desde su visión con 26 anotaciones
En esta temporada, Lewandowski superó los registros goleadores en la Champions League (11) logrados en el ciclo 2022-2023 (5)
Robert Lewandowski ha marcado tres tripletes con el Barcelona, 1 en Champions League (Viktoria Plzen) 2 en La Liga (Valencia y Alavés)
El poder goleador de Robert Lewandowski está en la pierna derecha con la que marcó 69 goles
Esta fue la temporada donde Lewandowski marcó más goles de penal (7)
El Real Madrid es uno de los seis equipos de La Liga a los que les ha marcado cinco goles
Raphinha ha sido su mayor asistidor en el Barcelona con 11 pases para gol, seguido de Lamine Yamal y Fermín (6)
Lewandowski marcó la mayor cantidad de goles en el periodo del minuto 31 al 45 con 19 tantos.
Valencia y Alavés son los clubes a los que más goles les ha marcado (7)

Aunque en un inicio parecía que su llegada a la MLS era inminente, en los últimos días han aparecido dos ligas que también estarían interesadas en hacerse de los servicios del delantero polaco.

En la Premier League, el Manchester United estaría valorando la posible incorporación de Robert por una temporada con opción a una segunda. Sin embargo, la edad juega en contra para los Red Devils que aún trabajan para consolidar su proyecto de cara a la siguiente temporada.

La Saudi Pro League es otra de las ligas importantes que ha mostrado sumo interés en Robert. En los últimos años, diferentes estrellas y referentes mundiales han llegado para quedarse en el futbol saudí.

Finalmente, la MLS también puja por Robert que ha tenido acercamientos serios con el Chicago Fire de cara al siguiente ciclo. ‘El Fire’ ya ha recibido en el pasado a grandes figuras mundiales y por ahora parece ser la liga perfecta para que la firma goleadora de Robert Lewandowski siga vigente.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS