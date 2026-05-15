Robert Lewandowski anunció su adiós de Barcelona

Oscar Sandoval

Robert Lewandowski confirmó a través de un mensaje en redes sociales que terminará su aventura como futbolista de Barcelona al final de la presente temporada y luego de un paso exitoso de cuatro años en los que conquistó tres ligas, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Robert Lewandowski:



🏆 3 Ligas, 1 Copa, 3 Supercopas

⚽️ 119 goles en 191 partidos

🔝 14º máximo goleador de la historia del Club pic.twitter.com/cVFsucCZxO — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 16, 2026

"Después de cuatro años llenos de retos y de trabajo duro, es el momento de cambiar. Me voy con la sensación del deber cumplido. Cuatro temporadas, tres campeonatos. Nunca olvidaré el amor que he recibido de los aficionados desde mi llegada. Cataluña es mi lugar en la tierra", publicó Lewandowski junto a un video con varias imágenes de estos años.

El polaco agradeció el apoyo que recibió por parte de los aficionados del conjunto azulgrana y no olvidó a Joan Laporta quien le dio “la oportunidad de vivir el capítulo más importante” de su trayectoria.

El atacante de 37 años aseguró que “el Barça vuelve a estar donde merece” y termina con un clásico, “Visca el Barça. Visca Catalunya”.

Lewandowski se despedirá de la afición en el partido de este domingo en el Camp Nou contra Betis.