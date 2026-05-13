Oscar Sandoval
Robert Lewandowski podría jugar su último partido con Barcelona ante Betis
Lewandowski estaría cerca del futbol de Arabia Saudita
El futuro de Robert Lewandowski parece aclararse con el final de temporada, tenía que tomar una decisión sobre el siguiente paso en su carrera y todo apunta que abandonará Barcelona para tener su último gran contrato en el futbol de Arabia Saudita.
Lewandowski podría despedirse de la afición de Barcelona el próximo domingo en el juego contra Betis, o al menos así lo asegura la prensa polaca que lo coloca en el futbol árabe a partir del próximo verano cuando se convierta en agente libre.
Tomasz Wlodarczyk publicó en su cuenta de X que el delantero de 37 años está “cerca de tomar la decisión de irse” del conjunto azulgrana con “dirección muy considerada” rumbo a la Saudi Pro League en donde encontraría lo mejor para su presente y su futuro.
Clubes de Arabia Saudita le ofrecerían dos años de contrato y un salario alto, además del protagonismo que demanda ‘Lewy’ quien es consciente que su papel en el conjunto azulgrana pasaría a ser secundario porque el club fichará un '9'.
El polaco quiere terminar su trayectoria sintiéndose importante y la Saudi Pro League le garantiza los minutos que no tendrá en Barcelona.
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