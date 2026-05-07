Se acerca el fin de Robert Lewandowski con el Barcelona

Héctor Cantú

La historia de Robert Lewandowski con el FC Barcelona parece llegar a su final y la presencia de su representante en la Ciudad Condal, ha reforzado el escenario.

Este miércoles ha arribado a la Ciudad Condal Pini Zahavi, representante tanto de Robert Lewandowski como de Hansi Flick, quien estará trabajando con la directiva del club la renovación de sus dos representados.

Con el tema de Hansi Flick la continuidad está prácticamente asegurada, sobre todo con el título de Liga que el Barcelona puede conquistar este mismo domingo si logra sumar en El Clásico ante el Real Madrid.

Donde no hay tanta claridad es con el delantero polaco, quien parece estar cerca de dejar al equipo culé a partir del próximo verano.

De acuerdo a información difundida en El Chiringuito que se transmite por Fox Deportes, el Barcelona le ofrecerá una extensión de contrato por un año más con un menor salario, un escenario que no agrada del todo al jugador internacional, considerando que también tendrá mucha competencia interna.

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Lewandowski ha sido tentado por otros clubes alrededor del mundo, entre ellos el Milan de la Serie A y algunos clubes de la MLS, donde hoy juegan varios compañeros y amigos de Robert.

De hecho su representante ya ha trasladado las condiciones que ofrece el cuadro ‘Rossoneri’ para hacerse de los servicios de ‘Lewa’ a la espera de tomar una decisión final.