Robert Lewandowski o Alexander Sorloth, ¿quién sería mejor para el ataque de Milan?

Oscar Sandoval

Milan no ha tenido éxito con los últimos fichajes en ataque y acudirá al mercado invernal en busca de un delantero. La directiva tendría varias alternativas, pero los futbolistas que más gustarían en el club lombardo serían Robert Lewandowski y Alexander Sorloth.

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Milan necesita un ‘Killer’ de garantías para poder pelear por la Serie A, la falta de gol terminó por pasarle factura a un equipo que luchó por el liderato hasta la jornada 30, pero entregó la segunda posición y su principal objetivo para la próxima temporada es fichar un goleador.

La prensa italiana asegura que Lewandowski y Sorloth están en el radar del conjunto ‘Rossonero’, dos ‘9’ con diferentes cualidades y Comparisonator revela que la directiva tendría que apostar por el polaco de 37 años quien termina contrato con Barcelona a final de temporada.

El portal con IA coloca a Lewandowski en la tercera posición en cuanto a goles por partido se refiere con un 0.46 por 0.39 de Sorloth, ambos estarían por debajo de Donyell Malen que registra 0.79 y Lautaro Martínez, 0.62.

El delantero de Barcelona también supera al noruego del Atlético de Madrid en goles esperados (0.42/ 0.27), tiros a portería (0.96 / 0.9) y oportunidades creadas (1.62 / 1.58), mientras que a nivel asistencias (0.08/ 0) y en pases clave (0.27 / 0.26) la diferencia es mínima.