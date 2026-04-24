Alexander Sørloth le daría el "sí" a Milan para la próxima temporada

Redacción FOX Deportes

Alexander Sorloth dio su visto bueno a un posible traspaso al Milan de cara a la próxima temporada, aunque la operación se presentaría compleja debido a las condiciones económicas, según reveló este sábado La Gazzetta dello Sport.

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"Sí al Milan", tituló en su portada el diario deportivo italiano con más tirada nacional y con sede en la ciudad del Duomo, que informó de que el conjunto 'Rossonero' tomó la delantera en la carrera por el atacante noruego y prevé iniciar negociaciones con el club madrileño en las próximas semanas.

Sin embargo, las exigencias económicas del Atlético podrían condicionar la operación, ya que la entidad italiana no estaría dispuesta a realizar una inversión desorbitada por el delantero.

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En este sentido, podría plantearse una oferta inicial de 20 millones de euros más variables, mientras que los rojiblancos desembolsaron 32 millones fijos más otros 10 en variables hace dos años.

Milan buscaría cerrar la operación antes del próximo Mundial, ante la posibilidad de que una buena actuación del futbolista incremente su valor de mercado, pero también mantendría abiertas otras opciones para reforzar su delantera con Robert Lewandowski, Nicolas Jackson o Dusan Vlahovic.