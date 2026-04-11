Se acabó, el Milan ya no cree en Santiago Giménez

Enrique Gómez

Ya es preocupante la situación para Santiago Giménez. En el Milan simplemente no confían en él.

¿O por qué otra razón se quedaría en la banca sin ver minutos cuando están goleando a su equipo en casa?

Por primera vez en toda la temporada, el delantero mexicano no fue requerido pese a estar disponible para jugar. Es decir, después de los 20 partidos de Serie A que se perdió por lesión en el tobillo, este es el primero en el que no participa por decisión técnica. Pésimas noticias a dos meses de la Copa del Mundo.

Después de los 30 minutos que acumuló en sus primeros dos juegos tras casi cinco meses de baja por lesión, esta vez el técnico Massimiliano Allegri decidió no llamarlo al campo de juego, algo alarmante y que invita a pensar que el estratega ha dejado de creer en el aporte del atacante, pues ni siquiera lo utilizó como recurso para hacer descontar la derrota 3-0 contra el Udinese.

Segunda derrota consecutiva de Milan en la Serie A Udinese ganó en San Siro y Milan se despidió del título

Considerando que ya estamos en abril, ‘Santi’ se acerca peligrosamente a un año completo de sequía en Serie A, pues la última vez que anotó en la liga italiana fue el 12 de mayo. Es decir, ya van 11 meses.

El delantero de 24 años no ha dado garantías con el equipo ‘rossonero’ y quizá por esa razón el entrenador decidió quemar sus cinco cambios en el partido para hacer ingresar a jugadores como Niclas Fulkrug, Youssouf Fofana, Nkunku, Ardon Jashari o Ruben Loftus-Cheek antes que al ex Cruz Azul.

Situación delicada para Santiago Giménez en todos los niveles. En lo colectivo, el Milan parece haber hincado la rodilla con esta derrota en casa, pues tiene nueve puntos menos que el líder Inter y un partido más; mientras que en lo individual, parece que ha perdido su valor con el equipo de sus amores, por lo que a nadie sorprendería que saliera del club en el verano.

Y hablando del verano, ¿Javier Aguirre convocará a Giménez para el Mundial por más que no juegue?