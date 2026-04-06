Santiago Giménez y otra gris aparición con el Milan

Héctor Cantú

El delantero mexicano Santiago Giménez sigue estando lejos del nivel que pudiera llevarlo a la lista final de la Selección Mexicana que jugará el Mundial 2026.

Giménez se ha recuperado de su cirugía del tobillo y volvió a ver minutos en la Serie A, ahora en la derrota del Milan ante el Napoli.

El equipo ‘Rossonero’ sigue sin encontrar a su delantero ideal y se ha dejado puntos que prácticamente le dejan sin posibilidad alguna de poder pelear por el título doméstico de la liga.

Santi jugó 27 minutos, doblando los minutos que vio en su regreso en la victoria reciente sobre el Torino.

Durante el tiempo que estuvo sobre el terreno de juego apenas tuvo un acercamiento al arco rival con un cabezazo que se fue por encima del larguero.

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Ni siquiera los cuatro pases que intentó fueron razón suficiente para que el mexicano lograra consolidarse como una opción sólida para los siguientes encuentros.

Giménez y el Milan, que marcha en la tercera posición a 9 puntos del líder de la Serie A, volverán a tener una oportunidad de mejorar sus actuaciones el próximo sábado cuando midan fuerzas ante el Udinese.