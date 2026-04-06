Publicación: lunes 6 de abril de 2026

Héctor Cantú

Santiago Giménez y otra gris aparición con el Milan

El mexicano volvió a sumar minutos en la Serie A en una temporada para el olvido

El delantero mexicano Santiago Giménez sigue estando lejos del nivel que pudiera llevarlo a la lista final de la Selección Mexicana que jugará el Mundial 2026.

Giménez se ha recuperado de su cirugía del tobillo y volvió a ver minutos en la Serie A, ahora en la derrota del Milan ante el Napoli.

El equipo ‘Rossonero’ sigue sin encontrar a su delantero ideal y se ha dejado puntos que prácticamente le dejan sin posibilidad alguna de poder pelear por el título doméstico de la liga.

Santi jugó 27 minutos, doblando los minutos que vio en su regreso en la victoria reciente sobre el Torino.

Durante el tiempo que estuvo sobre el terreno de juego apenas tuvo un acercamiento al arco rival con un cabezazo que se fue por encima del larguero.

10 leyendas del Milan que utilizaron el número 7 que hoy es de Santiago Giménez

Edgar Davids. Seis años defendiendo la camiseta del Milan
Alexandre Pato. Jugó la mayor cantidad de partidos de su carrera como Rossoneri. Marcó 63 goles y colaboró con 18 asistencias.
Robinh. Cuatro temporadas en las que marcó 32 goles en total.
Álvaro Morata. 6 goles en 25 partidos jugados con el AC Milan.
Andriy Shevchenko. Campeón de la Champions League con el Milan y Balón de Oro
Alessandro Costacurta. Defendió por más de 20 años, la camiseta del AC Milan.
Roberto Donadoni. Marcó 23 goles en los 390 partidos que jugó como milanista.
Frank Rijkaard. Jugó en total cinco años con el equipo italinao.
Carlo Ancelotti. Ganó en total 8 títulos con el AC Milan
Brian Laudrup. Jugó 18 partidos como Rossoneri. Marcó 2 goles y 2 asistencias.

Ni siquiera los cuatro pases que intentó fueron razón suficiente para que el mexicano lograra consolidarse como una opción sólida para los siguientes encuentros.

Giménez y el Milan, que marcha en la tercera posición a 9 puntos del líder de la Serie A, volverán a tener una oportunidad de mejorar sus actuaciones el próximo sábado cuando midan fuerzas ante el Udinese.

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