¿Cómo fue el regreso de Santiago Giménez a las canchas con el Milan?

Enrique Gómez

Y así, 144 días después, Santiago Giménez volvió a jugar con el Milan y hasta hiló su segundo partido recibiendo una tarjeta amarilla, pues recordemos que el 28 de octubre igual fue amonestado.

Después de casi cinco meses fuera por una lesión en el tobillo, ‘Santi’ vio sus primeros minutos y pudo celebrar desde el campo la victoria número 18 de su equipo en 30 partidos de este Serie A.

Así fue el regreso a las canchas para el delantero de 24 años:

· Giménez ingresó a los 77 minutos en lugar de Christian Pulisic

· El Milan venció 3-2 al Torino y cerró su cuenta de goles al 56’

· ‘Santi’ fue amonestado al 90’+6, su segunda amarilla de la campaña

· Calificación de 6.4 para el mexicano de acuerdo con Soccerway

REGRESA 'SANTI'. 🇲🇽⚽ Gran noticia en San Siro, Santiago Giménez vuelve a tener minutos con el Milan tras superar su lesión. #SerieAenFOX pic.twitter.com/Xe62LAgDrm — FOX Deportes (@FOXDeportes) March 21, 2026

Cuando Giménez entró al campo, ya se habían marcado cuatro de los cinco goles de este partido celebrado en San Siro, es decir, solo le tocó presenciar el descuento del equipo rival al 83’.

Los goles del Milan fueron de Pavlovic (37’), Rabiot (54’) y Fofana (56’). Curiosamente, ninguno de los delanteros rossoneri anotó en este encuentro. Los arietes titulares, Pulisic y Niclas Fulkrug, fueron sustituidos en el segundo tiempo. De hecho, el estadunidense fue quien dejó el campo para hacer realidad el regreso de ‘Santi’, quien se perdió exactamente 20 partidos de Serie A por lesión.

El seleccionado mexicano sigue sin hacer gol en esta temporada, pero se espera que tenga más oportunidades para hacerlo próximamente. Por lo pronto, el atacante se quedará con el Milan en esta Fecha FIFA y espera estar en mejor forma para el siguiente partido, el 6 de abril contra el Napoli.