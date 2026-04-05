Santiago Giménez, recargado y "con más hambre"

Enrique Gómez

Ya pasó un año y un mes desde que Santigo Giménez fichó con el Milan y en este tiempo, lleva siete goles.

Rgistros por demás discretos, es cierto, pero ahora que se ha recuperado de una lesión que lo tuvo fuera de las canchas por casi cinco meses, el delantero mexicano advirtió que es un nuevo futbolista, con más hambre y dispuesto a alcanzar las altas expectativas que se tenían sobre él a inicios del 2025.

“Me siento una persona nueva y con esa espinita de darle a la gente lo que espera de mí. Soy un Santiago con más hambre y mejor”, dijo el 'Chaquito' en una entrevista en la página del club, luego de haber disputado su primer partido tras 144 días lesionado (13 minutos en la victoria ante el Torino) y de cara a los últimos ocho últimos partidos de la Serie A, donde el club buscará, por lo menos, mantener el segundo lugar.

¿Cómo fue el regreso de Santiago Giménez a las canchas con el Milan? Tras casi 5 meses de baja por lesión, 'Santi' volvió a jugar y hasta recibió una amarilla

Giménez recapituló como ha sido su historia con el equipo ‘rossonero’ en estos 13 meses, así como los objetivos colectivos para esta campaña, misma que continúa el 6 de abril contra el Napoli.

“Empecé bien con el equipo, haciendo goles y después me fui apagando, el dolor en tobillo también me afectó. La temporada pasada fue mala, pero después llegó Aleegri, llegaron nuevos jugadores y esta nueva temporada lo hemos hecho bastante bien y estos partidos que quedan son como finales para nosotros. El Milan es un club que pertenece a la Champions League y tenemos que regresar”, sentenció.

Giménez suma un total de 31 partidos con el Milan, pero su último gol en Serie A data del 9 de mayo. Veremos si puede recuperar su nivel en este cierre de torneo, ayudar a su club y ganarse su llamado al Mundial 2026 con México.