"Estuvimos a la altura", Javier Aguirre valoró el empate contra Portugal

Enrique Gómez

Empatar contra Portugal no es un mal resultado y que la afición sea tan exigente, tampoco lo es, pues eso fortalece el carácter de los jugadores. Fiel a su estilo, Javier Aguirre vio el vaso ‘medio lleno’.

Tras el 0-0 en la reapertura del Estadio Azteca, el estratega dio la vuelta de manera magistral a los silbidos y abucheos del público y recordó que “hay que tener pantalones y tamaños" para jugar en el Tri “porque la afición es exigente y nos pide ganar y jugar bien”, por lo que se mostró orgulloso de sus jugadores, quienes “mostraron personalidad e intentaron hasta el final”.

Claro que el público quería un gol de su equipo o cuando menos, encajar una anotación del rival para ‘apapachar’ a sus futbolistas y alentarlos a pelear contra la adversidad, pero como nada de eso sucedió, la gente se impacientó. Aunque, futbolísticamente, fajarse contra una selección top-5 tiene su mérito.

“Enfrente estaba Portugal, que nos ha ganado muchos partidos y no es fácil; es top-10 tiene buen técnico, buenos jugadores. Creo que estuvimos a la altura de las circunstancias y es un marcador justo”, evaluó el entrenador tras el primero de dos partidos contra rivales europeos en esta Fecha FIFA.

El entrenador habló en específico sobre el debutante Álvaro Fidalgo, quien tras su naturalización fue titular de inmediato y respondió con “buenas conducciones hacia adelante”, además, el técnico resaltó que el jugador nacido en España “no pierde un balón”, por lo que pudo confirmar que el mediocampista del Betis se “integró rápidamente, es uno más de este grupo”, de cara a la Copa del Mundo 2026.

El próximo partido de la Selección Mexicana es el 31 de marzo contra Bélgica en Chicago; veremos si el entrenador le concede más minutos a Julián Quiñones y a Armando González, quizá los mejores ante Portugal.