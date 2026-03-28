México, seco y abucheado en la reapertura del Estadio Azteca

Enrique Gómez

El primer grito prohibido, el primer abucheo y el primer olé en contra llegaron antes que el primer gol en el renovado Estadio Azteca. La Selección Mexicana ya no tiene porristas, solo una afición que tiene muchas dudas.

Empate 0-0 entre México y Portugal en la reapertura del Estadio Banorte tras casi dos años cerrado por remodelaciones.

Que el partido haya sido tan disputado no es una mala noticia para el Tri, pues enfrentó a una de las mejores cinco selecciones del mundo según el Ranking FIFA. Pero el hecho de no haber generado llegadas de peligro impacientó al público, que por lo menos esperaba un gol del conjunto rival para poder consolar a su equipo y alentarlo a pelear contra la adversidad. Pero ni siquiera hubo chance de compadecerse.

¿Quién mereció ganar? Lo cierto es que Portugal tuvo ocasiones muy claras para irse adelante en el marcador en el primer tiempo, con líneas hirientes desde los costados hacia el corazón del área, pero siempre le faltó el último toque a Gonçalo Ramos, Joao Félix y Bruno Fernandes para rematar o al menos empujar el balón.

¿La jugada más clara de México? La falla de ‘Hormiga’ González a los 80 minutos. Con apenas unos segundos en el campo, el delantero de Chivas le hizo la señal a Julián Quiñones (el mejor del equipo mexicano), quien mandó un centro inmejorable a segundo poste para encontrar al joven atacante, que contactó el balón sin dirección.

México estrenó camiseta, estadio y hasta seleccionado nacional

¿El momento más emocionante? La entrada de Paulinho. Sí, la afición mexicana arropó al jugador estrella de su liga local y a los 64 minutos, el delantero portugués del Toluca se llevó una gran ovación.

El grito prohibido sonó fuertemente, como es una costumbre de la afición cuando está decepcionada de su equipo y quiere castigar a todos por igual. La gente sabe que el ‘eh, puto’ está severamente cancelado por la FIFA y que puede generar multas, por eso, lo corean cuando el partido defrauda. Lo curioso es que lo aplicaron contra su propio portero Raúl Rangel, quizá por ser quien más realizó saques de meta.

Abucheos a 10 semanas del Mundial, eso sacó México de su regreso al Estadio Azteca, inmueble donde jugará dos de sus tres partidos en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.