El Inter Miami no pudo con el 'Tata' Martino

EFE

El Inter Miami y el Atlanta United empataron 2-2 en un partido marcado por el regreso a Miami del argentino Gerardo 'Tata' Martino, ahora entrenador del conjunto de Atlanta.



El Inter Miami, todavía entrenado por Guillermo Hoyos, dejó escapar los tres puntos en el tramo final del partido y desaprovechó la oportunidad de acortar distancias con el Nashville en el pulso que libran por la Supporters' Shield.



El Nashville sigue como líder del Este y mejor equipo de la MLS con 53 puntos, diez más que el Inter Miami y que los Vancouver Whitecaps, que mandan en el Oeste.



Las 'Garzas' se adelantaron con un gol de cabeza de Casemiro, a pase de Lionel Messi, en el minuto 32, al que respondió tres minutos después el paraguayo Miguel Almirón al aprovechar un mal rechace del propio Casemiro dentro del área local.

¡ASOCIACIÓN CASEMIRO+MESSI! ?? El capitán asistió al brasileño para abrir el marcador para Inter Miami. #MLSenFOX #FOXDeportes pic.twitter.com/wasqMODAnL — FOX Deportes (@FOXDeportes) September 6, 2026



Luis Suárez, en el añadido, volvió a adelantar al Inter con un gol de mucha clase, su duodécimo esta temporada, resultado (2-1) con el que se llegó al descanso.



Almirón pudo apuntarse un doblete de penalti en el minuto 72, pero se lo tapó Dayne St. Clair.



Pero en el 87, el Atlanta United tuvo otra ocasión desde los once metros, que esta vez sí convirtió el delantero suizo Breel Embolo, jugador que fue expulsado en el Mundial en el partido de cuartos de final entre Suiza y Argentina.



El partido marcó el regreso del 'Tata' a Miami, donde entrenó al Inter entre 2023 y 2024 antes de volver esta temporada a Atlanta, con el que ganó la MLS en 2018.