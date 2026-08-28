¿Quién más, si no Lionel Messi para despertar al Inter Miami?

Hiram Marín

Lionel Messi regaló una de sus noches más memorables en la MLS al firmar un 'poker' descomunal que lideró la apabullante victoria por 7-1 sobre el CF Montreal.

El astro argentino tomó las riendas del encuentro cuando el trámite amenazaba con complicarse y ofreció un concierto de goles, marcando a los minutos 40, 52, 83 y 96' para rubricar una jornada inolvidable.

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La exhibición del "10" sirvió como el motor que impulsó una goleada redentora para el conjunto rosa. El marcador lo abrió Casemiro al minuto 20 y, aunque Fabian Herbers logró igualar momentáneamente para la visita al 37', la respuesta de Messi fue inmediata para devolverle la tranquilidad a su escuadra antes de irse al descanso.

Con el capitán en plan arrollador durante el complemento, la ofensiva de las 'Garzas' terminó por triturar a la zaga canadiense. Luis Suárez se sumó al festín al 80' y el juvenil Alexander Shaw aportó su tanto al 89', complementando los cuatro impactos del astro rosarino en una noche donde cada ataque local llevaba sello de peligro gol.

Seven goals. Three points. What a night ? pic.twitter.com/opiku0lH2h — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 30, 2026

El impacto de esta paliza marca el despertar definitivo del Inter Miami tras un inicio de mes incierto en el que encadenó cuatro duelos sin conocer la victoria.

Respaldadas por el liderazgo y los cuatro goles de su figura principal, el equipo rosado llega a 42 puntos en la Conferencia Este y recupera la contundencia para encarar la recta decisiva del torneo.