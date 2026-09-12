Nueva remontada del Inter para mantener el paso perfecto en la Serie A

Oscar Sandoval

Inter vino de atrás y, por segunda jornada consecutiva, tuvo que remontar una desventaja de dos goles para derrotar 5-3 al Udinese, que puso al campeón contra las cuerdas con tantos al 9 y al 16.

Another comeback at home ? pic.twitter.com/cQ0YprOCd6 — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) September 14, 2026

Los ‘Nerazzurri’ consiguieron el empate antes del descanso y le dieron la vuelta al marcador en la segunda mitad para sumar su cuarta victoria consecutiva de la temporada en la Serie A.

La defensa es la asignatura pendiente del Inter, que recibió dos goles del Napoli en tres minutos y otros dos del Udinese en siete, sin mencionar los de Real Madrid en la Champions League. James Abankwah abrió el marcador con un cabezazo y Jürgen Ekkelenkamp aumentó la ventaja al 16, pero los locales superaron la adversidad.

Carlos Augusto recortó distancias con un disparo de larga distancia y Nicolò Barella marcó el 2-2 a los 35 minutos para devolver al Inter a la pelea por los tres puntos, que terminó asegurando en la segunda mitad después de pasarle por encima a su rival.

Inter asfixió al Udinese al inicio del complemento y Marcus Thuram le dio la vuelta al marcador al 57. Los locales no permitieron la reacción de su rival y Pio Esposito aumentó la cuenta 10 minutos más tarde tras una asistencia de Piotr Zieliński.

Ange-Yoan Bonny completó la ‘manita’ al 79 e Idrissa Gueye cerró el festival de goles con el 5-3 definitivo. El resultado dejó al campeón en lo más alto de la Serie A junto a la Roma, ambos con 12 puntos.