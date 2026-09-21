Otro gol de Lionel Messi no alcanza para darle el triunfo a Inter Miami

Héctor Cantú

Inter Miami no pudo celebrar con un triunfo en la MLS el título de la Campeones Cup obtenido a media semana tras vencer a Cruz Azul.

El equipo de las ‘Garzas’ volvió a atascarse en la temporada 2026, que entra en su fase decisiva, y dejó escapar un valioso triunfo.

Messi puts the ball in a dangerous spot and somehow finds its way in. ? pic.twitter.com/jlYIpiIi4n — Major League Soccer (@MLS) September 20, 2026

Ni siquiera el paso goleador de Lionel Messi permitió que el conjunto rosado se llevara la victoria ante San Diego FC, que contó con Anders Dreyer como su gran salvador.

Dreyer fue el encargado de abrir el marcador a los 12 minutos. Instantes después, Lionel Messi consiguió el empate con un tiro de larga distancia que contó con la colaboración del arquero rival para terminar en el fondo de las redes.

Anders Dreyer has his brace and @sandiegofc are level again! 2-2. pic.twitter.com/05Hqf02Cik — Major League Soccer (@MLS) September 21, 2026

Luis Suárez completó la remontada a los 74 minutos; sin embargo, Dreyer apareció ocho minutos más tarde para marcar el empate y completar su doblete.

En los minutos finales del encuentro, Messi rozó el gol de la victoria, pero su disparo fue bien contenido por el arquero CJ Dos Santos ya en tiempo suplementario.

Lionel Messi llegó a 930 goles en su carrera y alcanzó los 20 en la presente campaña, cifra que lo mantiene como líder de goleo del campeonato.

Inter Miami sigue sin poder ganar y, por cuarto partido consecutivo, tuvo que conformarse con un empate que deja dudas sobre el funcionamiento del equipo rumbo a la fase decisiva, en la que intentará refrendar el título obtenido durante la temporada 2025.