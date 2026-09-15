Lionel Messi jugará su último partido con Argentina

Héctor Cantú

La Selección Argentina despedirá como se debe a Lionel Messi, su última gran estrella y para ello le ha convodo para su ‘último baile’.

Así lo confirmó la Asociación de Futbol Argentina en un comunicado en el que adelantó que homenajeará al goleador del Inter Miami en la próxima fecha FIFA.

Inter Miami fue goleado por Nashville SC... con todo y Lionel Messi

“La Selección Argentina disputará una triple fecha de amistosos internacionales en el país, del 21 de septiembre al 6 de octubre. Queremos que juegue al menos un partido para despedirse de la gente, y es posible que ese sueño se concrete”, se lee en el mensaje.

El entrenador Lionel Scaloni ha decidido convocar a Messi, quien renunció dos semanas atrás al combinado de su país.

Argentina confirmó la lista de jugadores que defenderán los colores de Argentina para enfrentarse a Bolivia, Burkina Faso y Benin los días 30 de septiembre, 3 y 6 de octubre, respectivamente.

Un total de 28 jugadores, entre ellos, Lionel Messi, representarán a Argentina en sus próximos partidos amistoso.

Esta es la lista de convocados de Argentina:

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea, Inglaterra), Juan Musso (Atlético de Madrid, España) y Gerónimo Rulli (Manchester City, Inglaterra).

Defensores: Agustín Giay (Palmeiras, Brasil), Leonardo Balerdi (Roma, Italia), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United, Inglaterra), Juan Foyth (Villarreal, España), Facundo Medina (Bayer Leverkusen, Alemania), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia) y Román Vega (Zenit, Rusia).

Mediocampistas: Enzo Fernández (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Valentín Barco (Chelsea), Giovani Lo Celso (Betis, España), Exequiel Palacios (Ipswich Town, Inglaterra) y Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos).

Delanteros: Nicolás Paz (Como, Italia), Franco Mastantuono (Fiorentina, Italia), Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus, Italia), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Internazionale, Italia) y Lionel Messi (Inter Miami).