Lamine Yamal iguala otro récord de Lionel Messi con el Barcelona

Héctor Cantú

Lamine Yamal está convertido en un auténtico devorador del área y ahora ha empatado una marca que pertenecía a Lionel Messi en sus años dorados con el Barcelona.

El equipo catalán goleó 4-2 al Levante en un partido más donde quedó demostrado que no extrañan un delantero centro natural, como lo era Robert Lewandowski.

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Lamine Yamal se llevó los reflectores al marcar otro doblete, el tercero de manera consecutiva en La Liga.

De esta manera ha igualado el récord de Lionel Messi al marcar tres dobletes en los cinco primeros partidos de una misma temporada, conseguido en el ciclo 2012/13.

Sin embargo, hay un dato que hace mucho más increíble la marca lograda por el juvenil de 19 años: Lamine marcó los tres dobletes de manera consecutiva.

En la temporada 2012/13, Messi comenzó con dobletes ante Real Sociedad y Osasuna. Posteriormente se fue en blanco frente al Valencia y volvió a marcar dos tantos contra el Getafe.

Aquella campaña todavía guardaría una racha mucho más impresionante para el argentino, quien consiguió seis dobletes consecutivos entre las jornadas 11 y 16 y terminó con 12 partidos de al menos dos goles en las primeras 20 fechas.

Lamine Yamal supera el medio centenar de goles

Barcelona terminó aquella temporada como campeón de La Liga con 100 puntos y alcanzó las semifinales de la Champions League. Messi, por su parte, conquistó el ‘Pichichi’ tras marcar 46 goles en el campeonato.

Yamal, quien también anotó a media semana en la Champions League, buscará prolongar su racha de dobletes cuando el Barcelona reciba al Racing de Santander en partido programado a media semana.