Lamine Yamal y el récord que podría arrebatarle a Kylian Mbappé

Héctor Cantú

El Barcelona debutará en la Champions League 2026/27 cuando se enfrente al Feyenoord, en un partido en el que Lamine Yamal podría iguala o incluso arrebatarle un récord a Kylian Mbappé.

El equipo de Hansi Flick inicia un nuevo ciclo en el torneo de clubes de Europa con el deseo de acabar con una sequía de doce años sin levantar la ‘Orejona’.

El inicio arrollador del conjunto blaugrana lo consolida como uno de los candidatos al título y amplio favorito para derrotar al Feyenoord, rival al que solo ha enfrentado en dos ocasiones en la historia de la Champions League.

Ambos duelos corresponden a los octavos de final de la Copa de Campeones en su edición 1974/75. Desde entonces, los dos equipos no volvieron a verse las caras, ni siquiera en un partido amistoso.

Mientras el Barcelona marcha primero y con paso perfecto en La Liga, su rival en turno en la Champions ocupa la tercera posición de la Eredivisie.

Como referente del Barcelona aparece Lamine Yamal, quien se despachó con un doblete en el partido anterior de La Liga.

El juvenil culé busca convertirse en el jugador con más goles en la Champions League antes de cumplir 20 años. El récord, hasta ahora, pertenece a Kylian Mbappé, con 13 tantos.

Un nuevo doblete le permitiría al jugador de Rocafonda igualar la marca del delantero del Real Madrid, además de convertirse en el único futbolista en ser el máximo goleador con 18, 19 y 20 años.

Lamine Yamal, quien vale poco más de 10 veces más que Givairo Read, el jugador más valioso del Feyenoord (25 mde según Transfermarkt) , acumula hasta el momento 11 goles en 33 apariciones en la Champions League, competencia en la que nunca ha marcado un doblete.