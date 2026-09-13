Lionel Messi se mantiene una semana más como goleador absoluto en la MLS

Héctor Cantú

Lionel Messi sigue siendo el mandamás en la batalla por la Bota de Oro en la temporada 2026 de la Major League Soccer.

El goleador argentino, vigente campeón de goleo, volvió a marcar el fin de semana en el empate 2-2 del Inter Miami ante Nashville SC.

Conexión argentina y el GOLAZO del ?? pic.twitter.com/FPyxzplICV — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 13, 2026

El capitán, quien marcó el segundo gol de ‘Las Garzas’ alcanzó así los 19 goles, un tanto más que su más cercano perseguidor, el goleador de Dallas FC, Petar Musa, quien acumula 300 minutos menos de juego que el excampeón del mundo.

Lionel Messi está a un gol de alcanzar los 100 goles con el Inter Miami desde que desembarcó en la MLS, una cifra que podría alcanzar y rebasar durante esta semana.

El equipo de la Florida se medirá primero ante Cruz Azul en la final de la Campeones Cup y después chocará ante San Diego FC en partido correspondiente a la temporada regular de la MLS.

De nueva cuenta, la actuación de Messi en la MLS le llevó a formar parte del equipo de la semana en el futbol de los Estados Unidos.