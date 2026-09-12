Franco Mastantuono superó a Lionel Messi con su hat-trick en la Serie A

Redacción FOX Deportes

Con 19 años y 28 días, Franco Mastantuono se convirtió en el futbolista argentino más joven de la historia en marcar tres goles en alguna de las cinco grandes ligas de Europa. El récord pertenecía a Lionel Messi, quien lo consiguió en 2007 con Barcelona ante Real Madrid cuando tenía 19 años, 8 meses y 14 días.

Mastantuono consiguió darle la vuelta a un partido que el conjunto ‘Viola’ comenzó perdiendo ante Venezia, con dos goles desde la frontal del área en dos minutos que permitieron al equipo toscano cambiar el rumbo del encuentro.

Después de que su compatriota Matteo Pellegrini se sumara a la fiesta y antes de que Venezia recortara distancias, Mastantuono selló un ‘hat-trick’ del que puede presumir al convertirse en el argentino más joven en conseguirlo en las cinco grandes ligas de Europa (LaLiga, Serie A, Premier League, Bundesliga y Ligue 1).

Con su triplete ante Venezia, Mastantuono se convirtió, además, en el jugador extranjero más joven en conseguirlo en la historia de Fiorentina, tras superar a Claudio Desolati.