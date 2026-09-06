Franco Mastantuono vivió una noche gloriosa en la goleada de la Fiorentina

Hiram Marín

La Fiorentina firmó una victoria aplastante de 4-2 sobre el Napoli este viernes, impulsada por una noche que consagró al joven Franco Mastantuono. El atacante argentino desbordó magia para guiar al conjunto ‘viola’ a destrozar sin contemplaciones a su rival directo en la tabla.

El triunfo categórico no solo dejó al equipo contrario sin respuestas, sino que ratificó la contundencia de un bloque ofensivo imparable que no dio tregua desde el inicio.

FRANCO MASTANTUONO ??⚜️



Franco Mastantuono è il più giovane straniero a realizzare una tripletta in Serie A.



Franco Mastantuono, a 19 anni e 28 giorni, è il più giovane calciatore della Fiorentina a realizzare una marcatura multipla in Serie A (superando Claudio Desolati) pic.twitter.com/9e9Yu4KC5r — ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 11, 2026

La piedra angular de esta paliza histórica llevó la firma exclusiva del propio Mastantuono, autor de un hat-trick perfecto que despedazó cualquier estrategia defensiva contraria.

El atacante abrió la cuenta con un genial ‘sombrerito’ sobre el portero, extendió la ventaja al cazar una volea fulminante y cerró su cuenta personal con un tiro libre magistral al ángulo. Tres zarpazos del joven prodigio bastaron para sentenciar el trámite y definir el rumbo de una contienda implacable.

El despliegue goleador de la figura del partido no solo abultó el resultado, sino que contagió de confianza a todo el equipo para sostener el ritmo demoledor hasta el silbatazo final.

La notable diferencia en el marcador terminó de plasmar la superioridad táctica y física de un conjunto violeta que no dio la más mínima tregua. Cada anotación del triplete actuó como un golpe psicológico que destruyó cualquier intento de reacción por parte del equipo oponente.