Los números de Raphinha son del tamaño de los récords de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

EFE

Raphinha, atacante del Barcelona, mantuvo su fulgurante inicio de temporada con un triplete frente al Sevilla que elevó su cuenta hasta los doce goles en siete jornadas, los mismos que firmó Lionel Messi en el arranque de la campaña 2011-12 y sólo uno menos que el récord establecido por Cristiano Ronaldo en la 2014-15.



El brasileño, volvió a ser el gran protagonista del Barcelona y se quedó a un paso de los trece tantos que consiguió Cristiano durante las siete primeras jornadas de aquella Liga. Un ritmo casi inédito al que Raphinha intentará dar continuidad después del parón internacional.

Fours days, two hat-tricks.



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Por detrás, Sergio Camello alcanzó los siete goles gracias al tanto que rescató un punto para el Rayo Vallecano frente a Osasuna. El delantero rayista se instaló en el segundo escalón de la tabla, a la altura de Kylian Mbappé, que se quedó seco en la derrota del Real Madrid ante el Atlético.



Precisamente en El Sadar, Ante Budimir celebró una cifra redonda con una acción a la altura de la efeméride. El delantero croata marcó de 'semi-chilena' su gol número 100 en Primera División y llegó a los cinco esta temporada antes de que Camello estableciera el definitivo empate.



También alcanzó los cinco Fer Niño, autor de un doblete en la victoria del Elche sobre el Espanyol. Jonathan David, que marcó uno de los tantos del Atlético de Madrid en el derbi frente al Real Madrid, sumó su tercera diana del curso.

El saludo inicial del SevillaBarça, a través de la RefCam. ?



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Hasta los dos goles avanzaron Álex Grimaldo, que transformó un penalti en el derbi; Pablo Durán, con un doblete para el Celta frente al Racing; el bético 'Cucho' Hernández; los jugadores del Villarreal Alberto Moleiro y Georges Mikautadze, que marcaron frente al Levante; Iván Romero, que anotó para el cuadro granota en ese mismo encuentro; y Ander Barrenetxea, que apuntilló al Valencia con el tanto de la victoria de la Real Sociedad en el tiempo añadido (2-3).



La séptima jornada también dejó once goleadores que estrenaron su cuenta. Antonio Rüdiger lo hizo para el Real Madrid frente al Atlético; Iván Azón dio al Getafe la victoria ante el Málaga (1-0); Youssouf Fofana marcó el único tanto del Sevilla contra el Barcelona; y Carlos Soler, de penalti, dio la victoria a la Real Sociedad en Mestalla (1-2).

Raphinha está imparable y el Barcelona ya se despegó en La Liga

Miguel Román, Ilaix Moriba y Hugo González, este último también desde los once metros, inauguraron su casillero en la goleada del Celta al Racing; Germán Valera lo hizo con el Elche ante el Espanyol; Diego Villares con el Deportivo frente al Betis; Ayoze Pérez con el Villarreal ante el Levante; y Aaron Mayol con el Valencia frente a la Real Sociedad.



La tabla de goleo tras 7 jornadas