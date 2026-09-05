Raphinha tiene números de candidato al Ballon d’Or

Oscar Sandoval

La organización del Ballon d’Or dio a conocer la lista de 30 nominados al premio al mejor futbolista del mundo. Entre los candidatos aparecen Kylian Mbappé, Khvicha Kvaratskhelia y Harry Kane, pero destaca la ausencia de Raphinha, quien tendrían números para competir por el galardón.

Barcelona conquistó La Liga con Raphinha como una de sus figuras. El brasileño terminó el curso con 21 goles y ocho asistencias en 33 partidos, números que lo colocan entre los atacantes más productivos. Sus registros se acercan a los de Vinícius Júnior y superan los de Sadio Mané, ambos incluidos en la lista de candidatos.

Mané disputó 36 encuentros con Al-Nassr, marcó 14 goles y repartió nueve asistencias, registros inferiores a los de Raphinha. La comparación con Vinícius Júnior también resulta favorable al jugador del Barcelona en algunos apartados: el brasileño del Real Madrid marcó 22 tantos, uno más que Raphinha, pero disputó 20 partidos más.

Vinícius disputó 53 partidos con Real Madrid, marcó 22 goles y repartió 14 asistencias para sumar 36 contribuciones de gol. Raphinha, por su parte, consiguió mejores registros goleadores con 2,055 minutos menos, cifras que alimentan el debate sobre su ausencia entre los 30 candidatos al Ballon d’Or.