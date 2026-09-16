EFE
Raphinha, feliz de ser el 'nueve' del Barcelona
El brasileño habló tras marcar un triplete más con el Barcelona en La Liga
El delantero del Barcelona Raphael Dias 'Raphinha', autor de un triplete en la victoria de este miércoles contra el Racing de Santander (7-2) en LaLiga EA Sports, ha asegurado que está "cómodo como nueve marcando goles" y no se plantea regresar al extremo.
"Estoy contento por goles y victoria, que es lo más importante. Tenemos que seguir mejorando individualmente y como equipo. Se nota el hambre de los jugadores de querer siempre más, de buscar más goles y ocasiones. Se nota en el campo como somos muy compañeros los unos de los otros", ha afirmado el brasileño en declaraciones a 'DAZN'.
Raphinha ha elogiado a su entrenador, Hansi Flick: "Es el técnico que me cambio la mentalidad dentro del club y lo que pensaba de mí mismo. Estoy muy agradecido".
Por último, ha explicado la decisión de cederle el segundo de los tres penaltis de la noche a Lamine Yamal, que falló, mientras él mismo marcó los otros dos.
"Lamine lo necesitaba. Ha fallado y no pasa nada, todos podemos fallar. Siempre que pueda intentaré ayudarle a él y a los demás delanteros. Más que nadie sé que el delantero necesita el gol", ha comentado.
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