Luis De La Fuente confía en todos los porteros que convocó

EFE

El seleccionador español, Luis de la Fuente, afirmó que su selección tiene “a cuatro de los 10 mejores porteros del mundo”, en referencia a Unai Simón, Joan García, David Raya y Álex Remiro, a los que convocó para el amistoso de este viernes ante Serbia, y subrayó que “juegue quien juegue” no se va a equivocar.

“Ya estamos jugando el Mundial, desde que empezamos el lunes ya estamos pensando en el Mundial y vamos a disputar los partidos como si fueran oficiales, con puntos en juego, como una final. Queremos ganar los dos partidos (el martes España jugará contra Egipto)”.

El técnico español reiteró que los afrontan como partidos de competición y no amistosos:

“Hay que trabajar muchas cosas, probar situaciones de juego, que la gente viva nuevas experiencias. Intentaremos que jueguen la mayoría de los jugadores, queremos sacar el mejor resultado y tener las mejores sensaciones”.

“Queremos ver a muchos futbolistas para que vivan la experiencia por primera vez y otros que se reencuentren que llevamos más de cuatro meses sin estar juntos (...) El ambiente es excepcional, somos unos afortunados y es un orgullo tener este tipo de futbolistas”.

De la Fuente admitió que hay un ambiente especial en los jugadores por el Mundial y apuntó que él también se siente de esa manera:

“El foco es el Mundial. La presentación fue que ya estamos jugando el Mundial. Estoy excitado, nervioso, con ganas de ir cumpliendo días y entiendo que los futbolistas están iguales”.

De la Fuente, que fue preguntado por la situación en la portería en varias ocasiones, destacó los halagos de Unai Simón hacia Joan García:

“Sus palabras demuestran humanidad, generosidad y señorío. Lo veo todo bueno: ejerce de capitán y acoge a otro jugador en su misma demarcación que tiene un futuro fantástico como tiene todavía por delante Unai”.

Sobre el regreso de Lamine Yamal, dijo que siempre son sensibles con la salud del futbolista porque tienen una gran responsabilidad en sus manos:

“Tienen que jugar los que consideremos que son los mejores jugadores en el momento. Si creemos que debe jugar, jugará. Le protegeremos igual que a los demás, todos son igual de importantes para mí. Le daremos los minutos necesarios y suficientes en cada momento”.

El seleccionador también fue preguntado por los centrales, un tema que aseguró que no le preocupa porque hay jóvenes para sustituir cualquier baja que se produzca, y afirmó que Rodrigo Hernández y Martín Zubimendi pueden jugar juntos, pero que todo dependerá del plan de juego. “Hay que encajarlos a todos y valoramos quién es el más conveniente”.

Además, también habló de Gavi:

“Hemos hablado en muchas ocasiones, le envié un mensaje de alegría y felicitación por volver a los terrenos de juego. Es un futbolista muy especial en su rendimiento, podemos esperar cualquier cosa de él, vamos a ver. Quedan dos meses, es mucho tiempo. Valoraremos dentro de dos meses. A todos nos gustaría tener la duda, porque significaría que estaría recuperado”.

De la Fuente ha cumplido tres años en el cargo y aseguró que no está desgastado:

“Estoy mucho mejor que hace tres años, pletórico, muy fuerte, orgulloso de ocupar el cargo que ostento. Han ocurrido muchas cosas que me han hecho mejor entrenador, seleccionador y persona. Me han dado la oportunidad de disfrutar estos momentos, que son únicos e irrepetibles”.

Por último, sobre el rival de este viernes, el seleccionador dijo que le sorprende que Serbia no haya tenido mejores resultados porque tiene una gran selección con jugadores que juegan en las cinco grandes ligas europeas.

"Será un partido durísimo, con otros conceptos diferentes por el cambio de entrenador al del partido de clasificación, podemos ver un gran espectáculo. Paunovic me parece un gran entrenador, estaba haciendo un grandísimo trabajo en España y en Estados Unidos cuando trabajó allí. Tengo buena relación".