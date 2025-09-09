Gavi es la principal preocupación en Barcelona

Oscar Sandoval

Gavi sufrió una lesión en la rodilla derecha durante un entrenamiento y fue baja para el partido contra Rayo Vallecano, en Barcelona confiaban en que no fuera nada de gravedad, pero con el paso de los días las sensaciones no son buenas y el mediocampista podría ser operado para solucionar el problema.

Gavi tiene una cicatriz en la rodilla derecha después de romperse el ligamento cruzado en 2023, estuvo 11 meses de baja y en octubre de 2024 volvió a la actividad, le costó retomar el nivel que mostró en los últimos meses, sin embargo, el panorama le cambió en los últimos días.

Luis de la Fuente quien no pudo contar con el mediocampista para los juegos de la Selección Española contra Bulgaria y Turquía, señaló en el programa El Larguero que la tristeza ronda al jugador con el que ha estado en contacto y apuntó que está “pendiente de si se realiza o no la intervención de menisco”.

Si bien, la lesión es en la misma rodilla, no tiene nada que ver con la anterior, ya que en este caso se trata del menisco. El diario Mundo Deportivo asegura que Gavi enfrentará la recuperación “de forma conservadora y sin actuaciones quirúrgicas” y seguirá siendo baja para Hans Flick por tiempo determinado.