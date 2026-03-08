Lamine Yamal va por la historia: El récord que está seis gritos de distancia

Héctor Cantú

Las críticas hacia Lamine Yamal son sumamente injustas, sobre todo en una temporda donde está rompiendo todos los récords posibles y en la que puede instaurar uno nuevo al finalizar la temporada.

Yamal está a seis tantos de instaurar un récord en España para convertirse en el máximo goleador en una temporada en marcar 24 tantos en el torneo doméstico, dejando atrás la cifra de goles lograda por Raúl González Blanco.

El madridista, según recoge el sitio Mundo Deportivo, marcó 19 goles en la temporada 1995-1996, una cifra que nadie, hasta el momento, ha podido igualar y mucho menos superar.

Pero allí está Yamal, quien ya tiene 19 goles con el tanto de la victoria sobre el Athletic Club que le dio la victoria al Barcelona para mantenerse como líder en La Liga.

Hasta el momento, el delantero del Barcelona solo ha dejado de marcar en 9 partidos en las 27 jornadas que se han disputado, en las que las lesiones le dejaron fuera de circulación en cuatro encuentros.

Con 18 años, Lamine Yamal ya es de los mejor pagados del mundo

A Lamine y al Barcelona le quedan 11 partidos en La Liga, por lo que, de mantener su promedio de un gol por cada 138 minutos, al final de la temporada podría llegar a 21 tantos solo en La Liga, dejando atrás al histórico jugador del Real Madrid.