El Real Madrid debe reflexionar tras el golpe en la Champions League

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El Real Madrid se enfrenta a un duro proceso de reflexión tras la dramática derrota ante el Bayern Munich en los cuartos de final de la Champions League, que dejó al 15 veces campeón del máximo torneo europeo de clubes ante la perspectiva de una segunda temporada consecutiva sin títulos.

La Champions League representaba la última vía realista del Real Madrid para conseguir un título este año, ya que en La Liga española marcha a nueve puntos de su máximo rival, el Futbol Club Barcelona, a falta de siete jornadas.

La derrota ante el Bayern se sumó a la sorprendente eliminación de la Copa del Rey a manos del Albacete, de Segunda División, en enero, y a los tropiezos en La Liga que frenaron su marcha. Cuando el equipo blanco reciba al Alavés el martes por el torneo local, se cumplirá un mes desde su última victoria en cualquier competición.

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El Barcelona, por su parte, podría hacerse con el título por segundo año consecutivo cuando reciba al Real Madrid en el Camp Nou el 10 de mayo, a falta de tres jornadas, un giro que agravaría el dolor de su viejo rival.

Para que el Real Madrid salve el título, necesitaría un final de temporada impecable y un colapso del Barça, una combinación poco probable que pone de relieve la gravedad de su situación.

La temporada comenzó de forma inestable con el nombramiento de Xabi Alonso, que duró seis meses antes de ser sustituido por su antiguo compañero Álvaro Arbeloa, ascendido desde su puesto en el segundo equipo a mediados de enero.

Aunque el rendimiento ha mostrado signos de mejora, los resultados no. El presidente Florentino Pérez debe decidir ahora si ese progreso percibido, y una actuación respetable ante el Bayern a pesar de la eliminación, son suficientes para mantener la confianza en el exdefensa.

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Más allá del banquillo, la plantilla también se enfrenta a un escrutinio. Los aficionados, acostumbrados a unos estándares extraordinarios —forjados por 15 triunfos en la Champions League, cinco de ellos en los últimos 12 años—, cuestionan el equilibrio y la profundidad del equipo, así como el proyecto deportivo en general.

La situación contractual de Vinícius Jr. añade otra capa de incertidumbre. Su contrato expira al final de la próxima temporada y las negociaciones se han estancado, lo que aviva el debate sobre su futuro a largo plazo. El brasileño también ha estado en el centro de un debate táctico sobre si él y Kylian Mbappé pueden brillar juntos.

Los refuerzos en defensa y en el centro del campo parecen ser una prioridad, pero esos planes dependen de una decisión estratégica más amplia: construir el equipo en torno a Mbappé como eje central o persistir en una asociación que aún no ha convencido del todo.

Puede que las próximas semanas no traigan ningún trofeo, pero podrían definir el rumbo del Real Madrid.