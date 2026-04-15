El Real Madrid se niega a hacerle el 'pasillo' al Barcelona

Héctor Cantú

No se ha digerido la eliminación de la UEFA Champions League y el Real Madrid ha vuelto a levantar ámpula con una decisión de vestidor de cara al cierre de temporada.

Según se ha difundido en El Chiringuito, programa que se transmite a través de Fox Deportes, la plantilla del Real Madrid está negado a hacerle el pasillo al Barcelona en caso de que el club catalán llegue a El Clásico como nuevo campeón del futbol español.

El Real Madrid se desmorona en el Allianz Arena y se vuelve a ir con las manos vacías

Para el Real Madrid, el ‘Caso Negreira’ sigue siendo la razón principal por la que no se puede homenajear a su acérrimo rival que podría convertirse en campeón matemático si gana sus próximos tres partidos y suma ante los merengues.

La plantilla no ha podido sobreponerse a irse, una temporada más, con las manos vacías, por lo que no están dispuestos a continuar con la tradición del futbol español, donde el equipo que enfrenta al nuevo campeón, le hace un pasillo en honor al logro conseguido.

Esta no es la primera vez que el Real Madrid se niega a romper con los protocolos. En la pasada Supercopa de España, que consiguió el Barcelona, el equipo merengue se negó a ‘hacerle los honores’ a los culés a pesar de que Xabi Alonso, entonces entrenador del primer equipo, se lo pidió a su plantilla.

Ahora, la historia parece repetirse. Si Barcelona y Real Madrid ganan sus respectivos partidos antes del choque entre acérrimos rivales, a los culés les bastará un empate en el gran partido para sellar su título de liga número 29 de su historia.