Ahora sí, Real Madrid le dijo adiós a La Liga

EFE

Otro tropiezo consecutivo, esta vez ante el Girona, que logró empatar 1-1, fue el epílogo definitivo de la pelea del Real Madrid por la Liga, un título prácticamente inalcanzable cuando asoma en la Champions League el Bayern Múnich, último clavo al que se agarra el conjunto blanco para salvar la temporada.

Sólo queda la Champions League. Es el refugio de los hombres de Arbeloa a un curso que apunta a los cero títulos, como el anterior. El miércoles debe remontar un 1-2 en Munich y ni eso asegura réditos, porque después quedan unas semifinales y una final. El desastre parece evidente y este Real Madrid parece alejado de los milagros.

El Girona, por su parte, llegó con lo suyo: una permanencia casi en el bolsillo y la prudencia como apuesta. Míchel recompuso su defensa con Francés por Blind y apostó por Echeverri arriba, sin abrir la puerta a Abel Ruiz. Un plan claro: resistir, cerrar espacios y ver si sonaba la flauta en alguna contra.

Federico Valverde desatascó el partido. En el momento preciso, antes de que sonaran las alarmas, con 45 minutos por delante para aumentar la renta y terminar con un choque incómodo antes de viajar a Munich.

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Pero el Real Madrid, este curso, es incapaz de imponerse con autoridad en muchos duelos. El Girona se echó arriba y Lemar, desde la frontal, empató con un gran zurdazo. Camavinga, como en Son Moix, salió en la foto.

El tanto del jugador del Girona hundió al Real Madrid. Desapareció por completo la poca fluidez de la que gozó en la primera parte. Volvieron los fantasmas de tropiezos recientes como el del Getafe o el Mallorca y el atasco fue monumental. Ya no hubo ocasiones, salvo un posible penal de Vitor Reis sobre Mbappé en el minuto 85. Alberola Rojas no lo pitó, el 1-1 no se movió del marcador y la remontada en Munich parece una quimera.