Publicación: miércoles 15 de abril de 2026

Karla Villegas Gama

Bayern Munich elimina al Real Madrid en un partidazo de locura

Siete goles, una expulsión y un pase a semifinales definido.

El Bayern Munich derrotó 4-3 al Real Madrid en el Allianz Arena y selló su pase a las semifinales de la Champions League, donde se enfrentará al Paris Saint-Germain.

El partido arrancó con un golpe inmediato. Apenas a los 35 segundos, un error de Manuel Neuer dejó el balón suelto y Arda Güler no perdonó para empatar la serie.

La reacción de los ‘Bávaros’ no tardó. Aleksandar Pavlovic devolvió la ventaja en el global tras un tiro de esquina en el que Andriy Lunin falló en la salida, en una jugada que volvió a exponer la fragilidad defensiva de los visitantes.

Cuando mejor jugaban los alemanes, Güler apareció otra vez. El turco firmó un tiro libre perfecto, pegado al poste para igualar nuevamente la eliminatoria, aprovechando otra mala lectura de Neuer.

El ida y vuelta no se detuvo. Harry Kane puso el 3-2 del partido al 38’ con un disparo desde dentro área, pero antes del descanso Kylian Mbappé respondió, superando a Dayot Upamecano para mantener con vida a los ‘Merengues’.

Bayern Munich-Real Madrid no decepciona: 5 goles en el primer tiempo

Arda Güler abrió el marcador a los 35 segundos tras un error de Manuel Neuer.
El tanto del turco dejaba el global en 2-2.
Aleksandar Pavlović recuperó la ventaja al minuto 6.
El mediocampista aprovechó un error de Andriy Lunin.
Güler volvió a marcar al 29', esta vez de falta.
El turco selló su doblete tras otro error de Neuer.
Harry Kane apareció en el área al 38' para marcar su gol #12 de la temporada.
Además, el delantero puso el global en 4-3.
Antes del descanso, Kylian Mbappé volvió a acercar a los 'Merengues'.
El francés aprovechó un contragolpe y la mala marca de Dayot Upamecano para nivelar el global.

El segundo tiempo perdió intensidad, pero no tensión. Ambos equipos generaron opciones, aunque sin la claridad del arranque. El Real Madrid comenzó a cortar el juego con faltas, una decisión que terminaría costándole caro.

Eduardo Camavinga, que había ingresado al 62’, se fue expulsado tras recibir dos amarillas en apenas ocho minutos (79’ y 87’), dejando a su equipo en desventaja con los tiempos extra en el horizonte.

Con un hombre más, el Bayern no perdonó. Luis Díaz apareció al 90’ con un disparo desde la frontal del área para inclinar la serie, y en el agregado, Michael Olise sentenció con un disparo de tres dedos que sentenció la serie.

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