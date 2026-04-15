Bayern Munich elimina al Real Madrid en un partidazo de locura

Karla Villegas Gama

El Bayern Munich derrotó 4-3 al Real Madrid en el Allianz Arena y selló su pase a las semifinales de la Champions League, donde se enfrentará al Paris Saint-Germain.

El partido arrancó con un golpe inmediato. Apenas a los 35 segundos, un error de Manuel Neuer dejó el balón suelto y Arda Güler no perdonó para empatar la serie.

La reacción de los ‘Bávaros’ no tardó. Aleksandar Pavlovic devolvió la ventaja en el global tras un tiro de esquina en el que Andriy Lunin falló en la salida, en una jugada que volvió a exponer la fragilidad defensiva de los visitantes.

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Cuando mejor jugaban los alemanes, Güler apareció otra vez. El turco firmó un tiro libre perfecto, pegado al poste para igualar nuevamente la eliminatoria, aprovechando otra mala lectura de Neuer.

El ida y vuelta no se detuvo. Harry Kane puso el 3-2 del partido al 38’ con un disparo desde dentro área, pero antes del descanso Kylian Mbappé respondió, superando a Dayot Upamecano para mantener con vida a los ‘Merengues’.

Bayern Munich-Real Madrid no decepciona: 5 goles en el primer tiempo

El segundo tiempo perdió intensidad, pero no tensión. Ambos equipos generaron opciones, aunque sin la claridad del arranque. El Real Madrid comenzó a cortar el juego con faltas, una decisión que terminaría costándole caro.

Eduardo Camavinga, que había ingresado al 62’, se fue expulsado tras recibir dos amarillas en apenas ocho minutos (79’ y 87’), dejando a su equipo en desventaja con los tiempos extra en el horizonte.

Con un hombre más, el Bayern no perdonó. Luis Díaz apareció al 90’ con un disparo desde la frontal del área para inclinar la serie, y en el agregado, Michael Olise sentenció con un disparo de tres dedos que sentenció la serie.