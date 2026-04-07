Publicación: martes 7 de abril de 2026

Redacción FOX Deportes

Real Madrid "está vivo" en la Champions League a pesar de la derrota ante Bayern Munich

Andryi Lunin aseguró que van a "darlo todo" para intentar la remontada

Andriy Lunin señaló tras la derrota de Real Madrid ante Bayern Múnich en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League, que su equipo está "vivo" para el duelo de vuelta en Alemania de la próxima semana y que van a "darlo todo" para superar la eliminatoria.

Bayern Munich silenció al Santiago Bernabéu en la Champions League

Real Madrid 1-2 Bayern Munich
Luis Díaz anotó el 1-0 a los 41 minutos
Díaz suma cinco goles esta temporada en la Champions League
El colombiano marcó por segundo partido consecutivo en el torneo continental
Harry Kane aumentó la ventaja con el 2-0 al 46
El inglés suma 11 goles en 10 partidos en la Liga de Campeones
Kane marcó por cuarto partido en fila en la Champions

"Podríamos evitar algún gol seguramente, pero el equipo ha reaccionado bien. Hemos atacado mucho y estamos vivos", valoró en declaraciones al término del encuentro, del que reconoció que, "en cualquier caso, siempre se pueden hacer las cosas mejor".

"Obviamente, sería mejor si hubiéramos marcado más o si empatamos por lo menos, pero es lo que hay. Tenemos que seguir pensando en el próximo partido de liga y luego tenemos días para el partido de vuelta, que va a ser más complicado. Estamos vivos, creemos en eso, son cuartos de final de Champions, no iba a ser fácil en ningún momento y vamos a darlo todo ahí", declaró el guardameta.

Lunin apuntó que en el duelo de vuelta hay que "intentar no encajar y meter gol". "Vamos a ver si podemos dar la vuelta a esto", añadió.

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