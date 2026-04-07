Bayern Munich dejó a Real Madrid al borde del KO en la Champions League

Oscar Sandoval

Bayern Munich derrotó 2-1 a Real Madrid con categoría y deberá cumplir con el trámite en casa para avanzar a semifinales de la Champions League. Un equipo en todo el sentido de la palabra exhibió a los ‘Merengues’ que dependen de un milagro para darle vuelta a la eliminatoria.

𝗝𝗢𝗕 𝗗𝗢𝗡𝗘 in Madrid ✅ pic.twitter.com/e1knVEga3w — FC Bayern (@FCBayernEN) April 7, 2026

El Madrid pagó caro sus errores y su falta de definición porque dos fallas dejaron expuesta a la defensa y ante un ataque como el del conjunto ‘Bávaro’ es imperdonable. Álvaro Carreras tuvo una actuación desastrosa y es el principal señalado porque se equivocó puntualmente.

El conjunto ‘Bávaro’ no tuvo pánico escénico y tomó el control del esférico desde el inicio, no abrió el marcador con un gol tempranero porque Dayot Upamecano desperdició una ocasión con la portería abierta a los 10 minutos, fue la tercera llegada al arco para los alemanes.

El equipo blanco reaccionó, pero ni Kylian Mbappé, en dos ocasiones, ni Vinícius Jr. pudieron con Manuel Neuer cuando atravesaba por su mejor momento, fue entonces que apareció el primer fallo en la salida y el gol de Luis Díaz a los 41 minutos.

La segunda mitad tenía segundos de haber comenzado cuando Carreras perdió un balón cerca del círculo central y Bayern montó una contra por su zona para anotar el 2-0 al 46 con un disparo colocado de Harry Kane desde la media luna.

‘Vini’ dejó escapar un mano a mano ante Neuer y todo parecía perdido, pero Mbappé prendió la llama de la esperanza a los 74 minutos y despertó al Bernabéu. El conjunto alemán cerró filas y neutralizó a los ‘Merengues’ que deberán buscar el milagro en Munich.